ЦАХАЛ перехватил три беспилотника Хизбаллы

Ливан считает, что месторождение Кариш принадлежит ему. Израиль же настаивает на своем праве добывать там газ. Хизбалла уже угрожала войной из-за этого.

Сегодня днем силы ЦАХАЛа сбили 3 БПЛА, которые были запущены «Хизбаллой» в сторону газового месторождения Кариш.

Об этом пишет телеграмм-канал Израильские трудовыебудни.

Напомним, что генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил, что его боевики имеют возможность помешать Израилю добывать газ на месторождении Кариш.

По словам Насраллы, Ливан и Хизбалла не боятся большой войны.

«Израиль должен прекратить всякую деятельность на спорной территории», — заявил Насралла.

Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.