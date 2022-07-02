ЦАХАЛ перехватил три беспилотника Хизбаллы

Сегодня днем силы ЦАХАЛа сбили 3 БПЛА, которые были запущены «Хизбаллой» в сторону газового месторождения Кариш.
Об этом пишет телеграмм-канал.
Напомним, что генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла заявил, что его боевики имеют возможность помешать Израилю добывать газ на месторождении Кариш.
По словам Насраллы, Ливан и Хизбалла не боятся большой войны.
«Израиль должен прекратить всякую деятельность на спорной территории», — заявил Насралла.
Также Курсор писал, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.