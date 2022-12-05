Израильский дипломат рассказал об условиях госпитализации с COVID-19 в Китае

Консул Израиля в Китае сказал, что условия госпитализации с коронавирусом в Китае очень странные.

Генеральный консул Израиля в Шанхае Эдди Шапира провел 10 дней в медицинском учреждении в рамках политики Китая по борьбе с COVID. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шапира сказал, что «условия напоминают тюрьму», и что он пережил «10 самых странных дней, которые я мог себе представить». По его словам, дипломат заразился COVID-19 с легкими симптомами.

«Проблема в том, что я поймала его в самом неправильном месте на земле — в Китае. Здесь к заболеваемости относятся так серьезно, как будто и трех лет не прошло, и ничему не научились, и выступают за тотальное отделение всех, кто контактирует с больными. Сами больные помещаются в специальные госпитали», — написала Шапира.

Шапира сказал, что «ничто не могло подготовить [его] к этому опыту», несмотря на то, что он два года занимался проблемами, связанными с COVID.

«Я оказался в комнате между двумя коридорами, что-то вроде аквариума, двух односпальных кроватей, двух автоматических дверей, которые открываются с помощью пульта дистанционного управления, и крошечного оконного проема для подноса с «едой». Дни проходят в надежде на два отрицательных результата с 24-часовым интервалом между ними», — рассказал он.

В МИД от комментариев отказались. Дипломатический источник заявил, что ситуация не является необычной для Китая.

Ранее МИД Китая заявил, что их политика нулевого распространения COVID направлена ​​на защиту человеческих жизней и что «Пекин предоставил необходимое содействие и удобство дипломатам из всех стран».

Ранее Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.