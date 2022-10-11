Израильский миллиардер отказался от российского гражданства

Израильско-российский миллиардер Юрий Мильнер, состояние которого оценивают в $7,3 млрд, заявил, что отказывается от гражданства россии, которую он покинул в 2014 году.

Бизнесмен, который в 2022 году оказался на 15 место в российском рейтинге журнала Forbes, еще в 1999 году стал гражданином Израиля, где он жил несколько лет и потом переехал в США.

«Мы с семьёй навсегда покинули *россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма. Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», – сообщил Мильнер в Twitter.

Журналисты утверждают, что Юрий не владеет никакими активами в россии и 97% его личного состояния было сгенерировано за пределами этой страны, а также о том, что он никогда не встречался с владимиром путиным. Таким образом Мильнер стал третьим миллиардером, отказавшимся от гражданства рф после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Летом так же поступил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, который более 10 лет прожил на территории Казахстана, где и получил гражданство. Законодательство россии не позволяет иметь двойное гражданство, а потому предприниматель выбрал Казахстан, а не рф. Также он отказался от паспорта Сент-Китс и Невис.

Помимо этого, в начале сентября заявление об отказе от гражданства рф сделал российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян – один из ключевых инвесторов в технологию NtechLab. Он начал жить в Арцах — армянское название Карабаха.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!