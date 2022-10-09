Внук Аллы Пугачевой рассказал, отправили ли его на войну в Украине

Артист Никита Пресняков, внук Пугачевой, прокомментировал слухи о том, что его мобилизовали для отправки на фронт.

Многие российские журналисты и пользователи соцсетей недавно активно распространяли информацию о том, что Преснякова забрали прямо посреди репетиции в театре, чтобы отправить на фронт. Однако, по словам самого певца и актера, это дезинформация, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Кроме него, слухи о призыве в армию *рф опроверг Московский Губернский театр.

«Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, поскольку у него главная роль в спектакле», – рассказали представители театра.

Ранее мы рассказывали, что культовая певица Алла Пугачева забрала детей, Гарри и Лизу, и улетела из рф в Израиль. При этом 73-летняя артистка не купила обратный билет. Это возмутило многих россиян, которые потребовали лишить Пугачеву званий и наград, а также певицу сняли со всех радиоэфиров.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – заявила Пугачева.

Также «Курсор» сообщал о том, что путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Помимо этого, российские оккупанты начали массово сдаваться в плен.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!