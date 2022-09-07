Израильский «преступник номер 1» намерен обжаловать приговор

Главарь преступной группировки Ицхак Абарджиль за различные преступления приговорен к трем пожизненным срокам, но, по его мнению, приговор слишком суров.

Израильский криминальный авторитет Ицхак Абарджиль, которого называют в стране «преступником №1», подает в Верховный суд апелляцию, отмечая, что его приговор слишком суровый.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Ицхак Абарджиль за содеянные преступления различного характера приговорили к трем пожизненным срокам и еще 15 годам лишения свободы. Но криминальный авторитет решил обжаловать приговор, его новый адвокат сообщил, что Ицхак Абарджиль будет апеллировать по поводу 9 обвинений и попросил отсрочку на год, чтобы подать аргументы в пользу своего клиента.

Отметим, что Ицхак Абарджиль считается лидером одной из крупнейших преступных группировок Израиля, основными видами промысла которой были наркоторговля, рэкет, вымогательство, грабежи и разбойные нападения.

«Курсор» писал ранее, что 10 августа, в аэропорту «Бен-Гурион» сотрудники полиции задержали 45-летнего Йоси Мосли, который сбежал из Израиля пять лет назад. Согласно данным правоохранителей, он является главарем одной из криминальных группировок и проходит подозреваемым по делу «Арабская весна», расследование которого ведется с 2017 года.

Еще мы писали, что серийный сексуальный преступник Алон Кастиэль освобожден из тюрьмы после того, как суд отклонил ходатайство прокуроров штата против его досрочного освобождения.