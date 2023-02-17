Израильский профессор арестован на Кипре по ордеру Интерпола

В США Галя Люфта разыскивают по подозрению в причастности к нелегальным поставкам оружия в Ливию и Китай.

На Кипре арестован 56-летний израильский профессор Галь Люфт, специалист в области энергии и безопасности.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что ордер на арест Люфта был выписан Интерполом по запросу США. Там израильтянина разыскивают по подозрению в причастности к нелегальным поставкам оружия в Ливию и Китай.

В то же время адвокат Люфта заявил, что на самом деле США преследуют его клиента по политическим мотивам — якобы, именно израильский профессор разоблачил коррупционную схему, в которой был замешан сын президента Хантер Байден.

Галь Люфт — партнер и соавтор американки Энн Корин. Они вместе возглавляют “Институт анализа глобальной безопасности” в штате Мэриленд и написали в соавторстве две книги, одна из которых называется “Дедолларизация”. В то же время Люфт является отставным полковником ЦАХАЛа.

В последнее время “израильского профессора” цитируют, в основном, официальные российские СМИ — его авторитетные высказывания о бессмысленности санкций против россии*, абсурдности установления потолка цен на российскую нефть и другие мнения того же толка пользуются спросом у российских пропагандистов.

Также издание напоминает, что мэрилендский “Институт анализа глобальной безопасности” тесно сотрудничал с китайским институтом такой же направленности, глава которого, бывший министр внутренних дел Гонконга Патрик Хо Ши Пинь был осужден три года назад американским судом за организацию международных коррупционных схем и отмывание денег.

Как сообщал Курсор, в ноябре 2022 года на Крите арестовали израильтянку по делу об опеке, выигранному несколько лет назад против бывшего мужа.

По словам женщины, которую зовут Л., ее муж жестоко обращался с ней и ее детьми.

Ранее Курсор информровал о том, что в россии был задержан политик Леонид Гозман, критикующий кремль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.