Байден: Цель путина — полное уничтожение Украины, но рф уже терпит крах

Целью российского президента владимира путина * является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, россия ничего не может противопоставить мощи ВСУ и западному вооруженю.

Об этом заявил президент США Джо Баден на брифинге в Киеве

По его словам, впереди тяжелые дни, недели и годы. Но очевидно, что рф проигрывает и путин ничего не может с этим сделать.

По словам американского президента, военная кампания путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери. При этом многие россияне уезжают и не вернутся, потому что не видят у россии будущего.

Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями, подчеркнул президент США.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад — разделенным, и на этом строился расчет путина. Но теперь все сплотились в борьбе со злом. При этом Байден в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Курсор писал, что Байден встретился в Киеве с Зеленским. Украинский лидер поприветствовал своего американского коллегу в Киеве.

Кроме этого, Байден в Киеве почтил память погибших бойцов ВСУ: под звуками сирены. В сети появились кадры, на которых запечатлен американский лидер Джо Байден. Журналисты утверждают, что лидер США побывал в Киеве на Михайловской площади.

Напомним, что СМИ сообщили о неожиданном визите Байдена в Киев: что известно. С раннего утра 20 февраля в украинской столице перекрыли дороги, образовались пробки. На улицах города много правоохранителей и полиции. Есть информация, что это связано не только с визитом международных делегаций, но и с неожиданным приездом президента США Джо Байдена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!