Израильский сериал отобрали на престижный фестиваль Series Mania

Сериал «Несчастный случай» режиссера и сценариста Матана Яира был выбран для участия в форуме копродукции на Series Mania Festival.

Израильский сериал «Несчастный случай» режиссера и сценариста Матана Яира («Строительные леса», «Один на один») был выбран для участия в фестивале Series Mania Festival, самом престижном фестивале телесериалов. Шоу в настоящее время разрабатывается и производится компанией Green Productions.

Сериал начинается с места смертельной аварии на прибрежной дороге недалеко от Хадеры, где разбросаны белая катушка кассового аппарата, старый отчет о парковке, портрет молодого человека, использованный шприц и пакетик с семенами моркови.

На месте ЧП мы познакомимся с Ашером, водителем эвакуатора, его отношениями с Мири, служащей почтового отделения, и их одаренной дочерью Шакед. Они пытаются сбежать из криминального района, где не жили, а выживали, и создать лучшее будущее для себя.

Но когда Ашер оказывается свидетелем убийства в районе, где он родился и вырос, цепь событий приводит к отправной точке сериала — несчастному случаю. И только в конце сезона мы узнаем, что стало причиной аварии и кто в ней погиб.

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