Корейский режиссер снял короткометражный фильм на iPhone 13 Pro

Известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, который известен по таким фильмам как «Олдбой», «Служанка» и прочими работами, снял короткометражку на iPhone 13 Pro. Проект был запущен в рамках рекламной кампании Apple.

Фильм называется «Жизнь – всего лишь сон». Ее хронометраж составляет 20 минут. История о боевых искусствах в жанре фэнтези рассказывает о гробовщике, который должен сделать хороший гроб для спасительницы деревни. Для этого он раскопал могилу, чтобы забрать хорошо сохранившиеся доски. Однако он пробудил призрак фехтовальщика, которому и принадлежала могила.

Ранее Курсор сообщал, что Михаэль Бен-Давид планирует отказаться от участия в Евровидении-2022. 25-летний Михаэль Бен-Давид, победивший в национальном отборе и получивший право представлять Израиль на 66-м конкурсе «Евровидение», рассматривает возможность снятия с конкурса.

Кроме того, мы писали, что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу винодельни российскому олигарху. В судебных документах Питт признает, что Джоли заплатила 40 процентов от покупной цены в 28,4 миллиона долларов, но он потратил много времени и денег на приведение в порядок и ремонт винодельни.

Еще напомним, что супермодель 90-х впервые показала тело после неудачных пластических операций.

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