Корейский режиссер снял короткометражный фильм на iPhone 13 Pro

04:14, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Создатели короткометражки акцентируют внимание на кинематографическом режиме iPhone, способный искусственно размыть фон позади объекта для более эффектной картинки.

Известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, который известен по таким фильмам как «Олдбой», «Служанка» и прочими работами, снял короткометражку на iPhone 13 Pro. Проект был запущен в рамках рекламной кампании Apple.

Фильм называется «Жизнь – всего лишь сон». Ее хронометраж составляет 20 минут. История о боевых искусствах в жанре фэнтези рассказывает о гробовщике, который должен сделать хороший гроб для спасительницы деревни. Для этого он раскопал могилу, чтобы забрать хорошо сохранившиеся доски. Однако он пробудил призрак фехтовальщика, которому и принадлежала могила.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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