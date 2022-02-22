Скончался один из самых известных фотографов Израиля Петер Мером

Не стало одного из самых известных фотографов Израиля Петера Мерома. Он скончался в возрасте 102 лет. Об этом журналистам сообщили его родные.

Петер Мером, один из самых важных и известных фотографов Израиля, скончался в возрасте 102 лет.

Мером был лауреатом Премии Израиля в области фотографии за 2009 год и по сей день является одним из самых выдающихся примеров израильской фотографии.

О смерти фотографа сообщила его семья.

Ниже смотрите одни из работ Мерома, опубликованные в его фотокниге.

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Как ранее писал Курсор, бывший судья Верховного суда Габриэль Бах скончался 18 февраля в возрасте 94 лет. Бах занимал ряд должностей в системе правосудия, и, работая в прокуратуре в 1960-х годах, ему было поручено собирать доказательства против нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Курсор также передавал, что Иван Райтман, гениальный комедийный режиссер, умер в возрасте 75 лет.

Кроме того, Курсор передавал, что в больнице «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме скончался 5-месячный мальчик. По словам представителя медицинского учреждения, ребенок страдал от неуказанных «серьезных и сложных» медицинских проблем с момента рождения, и его ситуация ухудшилась после заражения COVID-19.

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