Израильский стартап сделает ЧМ-2022 доступным для глухих

Основатель и генеральный директор Sign Now Томер Леви рассказал, что с помощью своего стартапа хочет помочь глухим людям стать частью общества.

С 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет 22-й чемпионат мира по футболу. И это масштабное событие хотят сделать доступным для людей с полной или частичной потерей слуха.

Об этом сообщает i24news.

Томер Леви, который является основателем и генеральным директором Sign Now, отметил, что планирование чемпионата мира по футболу 2022 года подходит к завершающей стадии, в том числе для людей с ограниченными возможностями, находящихся в центре внимания израильского стартапа. Он работает над тем, чтобы сделать мега-событие в Катаре доступным для глухих.

По его словам, в Катар приедут тысячи глухих со всего мира и около 50 миллионов людей, потерявших слух, будут наблюдать за чемпионом мира по футболу из своих домов.

Он отметил, что Sign Now — инновационный стартап, который предоставляет услугу перевода на язык жестов для потребностей 90-миллионного сообщества глухих.

«Мы позволяем глухим людям по всему миру общаться с банками, магазинами и больницами. Во время войны в Украине мы помогли десяткам глухих сбежать и связаться с центрами экстренной помощи», — отметил Томер Леви.

Он подчеркнул, что с помощью своего приложения хочет помогать глухим людям быть частью общества.

«Курсор» писал ранее, что молодежная сборная Израиля по футболу установила историческое достижение страны.