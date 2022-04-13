Израильский стрелок Сергей Рихтер выиграл серебро на этапе Кубка мира в Рио

Сергей Рихтер продолжает демонстрировать свои великолепные способности в последнее время. Так, он выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Рио.
В финале Рихтер уступил хорвату Петару Горсе. Бронзовую медаль получил Миран Маричич.
Всего две недели назад Сергей Рихтер праздновал «золото» вместе с Таль Энглер на чемпионате Европы.
Напомним, Курсор ранее писал, что тренера Рихтера и Энглер не допустили к чемпионату Европы из-за вторжения рф* в Украину.
Также мы передавали, что что Анастасия Горбенко завоевала две золотые медали в плавании на 200 м на спине и 200 м комплексным плаванием примерно за полчаса.
Еще Курсор сообщал, что 19-летняя израильтянка Николь Фейгин завоевала серебро на юниорском Чемпионате мира по фехтованию в Дубае.