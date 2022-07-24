Израильским полицейским выплатят надбавки: кому и сколько

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сказал: «Я рад, что соглашение было подписано, и вскоре гранты будут переданы полицейским и женщинам-полицейским, которые служат на очень трудных должностях».

В рамках соглашения, подписанного между Министерством внутренней безопасности, Министерством финансов и полицией Израиля в минувшие выходные, было определено, что полицейские, работающие на крайне опасных территориях, будут получать ежегодные гранты.

Общая сумма грантов составляет примерно 34 млн шекелей.

Грант будет предоставлен почти 4200 работникам полиции и предназначен для поощрения полицейских и женщин-полицейских, которые служат в «агрессивных» местах, включая арабский сектор и Старый город в Иерусалиме. Гранты также получат мотоциклисты (ГАИ, патруль полиции), следователи и диспетчеры «мокед 100».

Полицейские будут получать доплаты в размере от 2 500 до 12 000 шекелей в год в зависимости от стажа работы и характера должности.

Премьер-министр Яир Лапид приветствовал это решение: «Наши полицейские являются краеугольным камнем законности, нашей национальной безопасности и защиты всех нас, и за это они даже многократно рискуют своей жизнью. Они заслуживают нашей благодарности, но и адекватную компенсацию личных затрат. Я поздравляю министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра финансов Авигдора Либермана и главного комиссара Коби Шабтая за их тяжелую и напряженную работу, по которой в конце концов удалось достичь соглашения. Мы продолжим работать над улучшением условий в израильской полиции».