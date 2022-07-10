Израильско-американский договор о противовоздушной обороне: Иран выступил с предупреждением

«Этот план уже действует и уже предотвратил попытки Ирана бросить вызов Израилю и другим странам Ближнего Востока», — сказал Ганц о договоре.

Министерство иностранных дел Ирана заявило в субботу, что договор о противовоздушной обороне между Израилем и арабскими региональными союзниками, заключенный под руководством США для противодействия угрозе со стороны иранских беспилотников и ракет, только усилит региональную напряженность.

«Въезд иностранцев в регион… не создаст безопасности и стабильности, но сам по себе является главной причиной напряженности и регионального раскола», — заявил представитель министерства Насер Канаани, сообщает Reuters.

Пакт под названием «MEAD — противовоздушная оборона Ближнего Востока» предназначен для подключения систем противовоздушной обороны для борьбы с растущим использованием Ираном беспилотников и ракет на Ближнем Востоке.

Заявление Ирана сделано в преддверии запланированного на этой неделе визита президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию.

На брифинге для законодателей в комитете Кнессета по обороне и иностранным делам в прошлом месяце министр обороны Бени Ганц сказал, что пакт «уже действует» и что он надеется, что он расширится с визитом Байдена.

ЦАХАЛ считает, что Иран пытается вооружить всех своих марионеток в регионе — в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене — сотнями и даже тысячами БПЛА, в дополнение к военной подготовке.

Наш сайт ранее сообщал, что в поселении Хура задержали солдата по подозрению в незаконном хранении оружия. В рамках операции силовых структур Израиля двое подозреваемых были задержаны на въезде в населенный пункт Хура по подозрению в стрельбе в воздух.