Силы ЦАХАЛа задержали пятерых подозреваемых в терроризме

Силами безопасности в рамках проводившейся спецоперации в Иудее и Самарии арестованы палестинские арабы по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Ночью в воскресенье ЦАХАЛ проводил антитеррористическую операцию на территории Иудеи и Самарии.

В пресс-службе сообщили, что бойцы ЦАХАЛа завершили оперативные мероприятия по задержанию преступников в бригаде Бака и Долин, а также в деревнях Данба, Хизма, Дура и Тамун.

Бойцы ЦАХАЛ также действовали в деревне Данба и недалеко от города Эйнав, где в пятницу арестовали подозреваемого в стрельбе по силам ЦАХАЛа.

Пограничная полиция Иудеи и Самарии провела аресты пятерых подозреваемых.

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