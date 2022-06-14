Израильтян экстренно предупредили, на каких пляжах Тель-Авива не стоит купаться

После проверки качества воды на некоторых пляжах Тель-Авива были обнаружены аномальные бактериальные загрязнения. Минздрав выпустил заявление и предупредил израильтян об угрозе.

Минздрав выпустил срочное предупреждение относительно купания на пляжах Тель-Авива.

Об этом сообщили в телеграм-канале Израильские трудовые будни.

Так, Минздрав сообщил, что после проверки качества воды на пляжах в Тель-Авиве были обнаружены аномальные бактериальные загрязнения.

В связи с этим они не рекомендуют купаться на пляжах Буграшов, Цук Цафон, Геула и Авив.



Напомним, что два пляжа Израиля попали в топ-100 лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон.

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