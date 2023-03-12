Израильтян, планирующих полеты в Грецию, предупредили о возможных сложностях

Авиакомпания Wizz Air опубликовала рейсы в несколько пунктов назначения в Греции в разное время. По сути, речь идет обо всех рейсах следующего месяца по направлениям: Крит, Родос и Санторини, билеты на которые продаются утром, но по заявлению администрации аэропорта должны вылетать в полдень или вечером.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что, например, рейс, проданный на Родос и вылетающий по воскресеньям и четвергам в 8:05, фактически регистрируется администрацией аэропорта в 12:00 или 11:10. Кроме того, продается рейс на Санторини, который отправляется каждую среду в одно и то же время в 8:05 утра, но по данным администрации аэропорта, отправляется в 18:20 вечера. Кроме того, рейс в Ираклион (Крит) продается в том же слоте в 8:05 по понедельникам и пятницам, но вылетает только в 19:20.

Ответ от Wizz Air пока не получен.

Как сообщал Курсор, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что с декабря 2022 года открывает прямой рейс из Тель-Авива в Афины. Полеты будут осуществляться три раза в неделю.

Маршрут Wizz Air станет пятым на греческом направлении, предыдущие четыре запущены на острова Родос, Санторини, Крит и Миконос. Билеты уже доступны для израильтян на сайте и в приложении компании, их стоимость стартует от 169 шекелей в одну сторону. Время полета из «Бен-Гуриона» в Афины составит ориентировочно 2 часа и 10 минут.

Отмечается, что отдых в Афинах весьма популярен, особенно среди израильтян, как зимой, так и летом, из-за комфортной погоды на курорте.

Курсор писал ранее, что авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.