Израильтян предостерегли от купания на пляже Бейт-Янай: в чем причина

Предостережение останется в силе до уведомления о его отмене.

В четверг, 26 января, министерство здравоохранения Израиля предостерегло граждан от купания на пляже Бейт-Янай.

Об этом сообщает издание News.walla.

Такое решение было принято из-за загрязненности воды. Также в ведомстве рекомендуют израильтянам держаться подальше и от других водоемах в национальном парке Нахаль-Александр.

«Курсор» писал ранее, что 27 декабря 2022 года Израиль начал перекачивать рукотворную пресную воду в Кинерет, чтобы обезопасить уникальное озеро от возможных засух.

Еще мы писали, что лаборатория клинической микробиологии в Хадассе использовала передовые и уникальные методы обнаружения загадочной причины, вызвавшей серьезное беспокойство у тех, кто купался в водах Кинерета.

Напомним, туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа «Ганей Эфрат» на полуторакилометровом участке северо-западного побережья.