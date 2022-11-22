Медики выяснили происхождение грибка в воде Кинерета

Лаборатория клинической микробиологии в Хадассе использовала передовые и уникальные методы обнаружения загадочной причины, вызвавшей серьезное беспокойство у тех, кто недавно купался в водах Кинерета.

Об этом говорится в материале inn.co.il.

Отмечается, что в больницах Израиля сложно диагностировать причину заболевания, которое привело к лечению и госпитализации десятков людей в Израиле из-за тяжелых инфекций роговицы глаз.

Теперь, впервые с тех пор, как больницы по всей стране начали сообщать о случаях кератита, найден однозначный ответ и подтверждение относительно причины заболевания.

«В последние недели сообщалось о вспышке кератита среди купающихся в Галилейском море, когда после купания несколько десятков людей по всей стране подверглись нападению с аналогичными симптомами. Несмотря на клиническое подозрение, что это редкий возбудитель под названием «микроспоридий» Microsporidium, ни одна больница не смогла подтвердить диагноз», — сообщает издание.

Доктор Дениз Вайнштейн, специалист по роговице и катаракте в офтальмологическом отделении «Хадасса Эйн Керем», одной из первых выявила симптомы, о которых предупреждало Министерство здравоохранения, среди ряда пациентов, обратившихся в глазную клинику при больнице.

«После того, как образцы были взяты из их глаз и переданы в лабораторию клинической микробиологии в больнице, лабораторная группа под руководством профессора Коби Моран-Гилада провела диагностику с использованием передовых методов секвенирования в сотрудничестве с несколькими сторонами, включая подразделение секвенирования в отделении генетики в Хадассе. В обоих случаях диагноз подтвердился», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, по состоянию на 9 ноября число зарегистрированных случаев заражения после купания в Галилейском море возросло до 30.

Также Курсор информировал о том, что туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха.