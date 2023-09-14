Израильтян предупредили о долгожданном новшестве в аэропорту Бен-Гурион

Пассажиры давно добивались этого решения.

Бен-Гурион готовится к праздникам Тишрей, и в рамках усилий по повышению эффективности его работы в аэропорту снова заработают курительные стойки. Ранее они были закрытыми более трех лет.

Поскольку места для курения были закрыты, многие пассажиры курили в туалетных кабинках, что причинило немало страданий и некурящим пассажирам, которые немало на это жаловались. Теперь вопрос будет решен – и курительные комнаты снова заработают. На первом этапе старые ячейки будут активированы в нескольких точках вокруг аэропорта. На втором этапе появятся новые, более современные помещения для курения, которые будут расположены в Терминале 1 и Терминале 3.

По оценкам, этот шаг будет завершен в ближайшие недели, так что все курильщики смогут делать это на законных основаниях в специально отведенных для этого местах, что, как ожидается, положит конец явлению курения в туалетах.

Ожидается, что в период праздников Тишрей через Израиль проедут около 5 миллионов пассажиров, причем самыми загруженными днями, как ожидается, будут 14, 19 и 28 сентября.

Курсор писал, что игроки сборной Беларуси станцевали с хасидами в аэропорту Бен-Гурион.

Кроме того, аэропорт Бен-Гурион установил исторический рекорд по пассажиропотоку.