Израильтян предупредили о прослушке мобильных телефонов

В общей сложности в 2022 году полиция прослушала 2 847 человек.

Министерство национальной безопасности Израиля предоставило комитету по законодательству в Кнессете данные, которые указывают на то, что в прошлом году в рамках полицейских расследований было подано 2733 заявки на прослушивание телефонных разговоров.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль Сегодня».

Из почти 3 тысяч заявок на прослушку только 5 были отклонены, все остальные запросы удовлетворены. В общей сложности в 2022 году полиция прослушала 2 847 человек.

Сегодня, 13 марта, комитет проведет обсуждение дела компании NSO, в рамках которого были переданы данные.

«Курсор» писал ранее, что многие люди сталкиваются с тем, что их личные данные попадают в общий доступ. Иногда утечка информации происходит через телефон. Эксперты рассказали, что существуют некоторые признаки, по которым можно определить факт прослушивания телефона.

Еще мы писали, что записывающее устройство десятилетней давности было найдено в кабинете премьер-министра Израиля три года назад, когда этот пост еще занимал теперешний глава оппозиции Биньямин Нетаниягу.

Напомним, что исполняющий обязанности мэра Хадеры Нир Бен Хаим нашел в своем кабинете микрофон, а также камеру видеонаблюдения. Камера была замаскирована под датчик противопожарной сигнализации.