Израильтян предупредили о возможных дождях — в каких регионах и когда

Несмотря на дожди в ряде регионов, в Израиле сегодня будет жарче обычного.

Сегодня в стране будет жарче обычного, также возможны дожди.

Об этом пишет Walla!

Так, в первой половине дня все еще будет жарко, особенно на юге Израиля. Со второй половины дня ветры усилятся, и локальные дожди ожидаются в центре и на юге. После полудня возможны кратковременные дожди в северных горах.

К ночи будет переменная облачность, и местами ожидаются дожди с грозами на большей части территории страны.

Прогнозируемые температуры днем и ночью 12 сентября: Иерусалим 32-24, Тель-Авив 33-29, Хайфа 31-26, Беэр-Шева 36-26, Цфат 29-23, Кацрин 35-25, Тверия 38-24, Нацрат 33-25, Афула 36-25, Бейт-Шеан 39-24, Лод 34-29, Ашдод 33-28, Эйн-Геди 38-31, Мицпе Рамон 30-24, Эйлат 37-28.

Напомним, что в условиях экстремальной жары в Израиле необходимо принимать особые меры, чтобы защитить свое здоровье и хорошо себя чувствовать. Вот два важных совета:

1. Пейте достаточно воды. Один из наиболее важных аспектов в жаркую погоду - это поддерживать свой организм увлажненным. Пейте много воды в течение дня, особенно если вы находитесь на улице или занимаетесь физической активностью. Избегайте курения и умеренно употребляйте алкоголь, так как он может увеличить риск обезвоживания.

2. Избегайте длительного нахождения на солнце. Во время экстремальной жары старайтесь оставаться в прохладных помещениях или под тенью. Если вам все же приходится быть на улице, носите светлую и длинную одежду, головной убор и солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы предотвратить солнечные ожоги и солнечный удар.

Запомните, что экстремальная жара может быть опасной для здоровья, поэтому следует соблюдать осторожность и заботиться о себе и окружающих в этот период.

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