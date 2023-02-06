Израильтян предупредили о возможных проблемах с электроснабжением

На Израиль обрушился шторм «Барбара», поэтому горожан предупредили о возможных перебоях с электроснабжением, поскольку наблюдаются сильные порывы ветра. Но компания «Хеврат хашмаль» начала подготовку, чтобы справиться с проблемами.

Особое внимание сейчас уделяется горным районам, где погодные условия, как ожидается, будут наиболее сложными. Генераторы, которые при необходимости заменят кабельную систему электроснабжения, сейчас находятся в пути в Иерусалим, на Голанские высоты, в Цфат, Рош-Пину, Ноф-ха-Галиль и Самарию.

Тем временем непогода уже разбушевалась в Хайфе, там из-за бури приостановлена работа канатной дороги. В компании передали, что решение о ее запуске будет принято в дальнейшем в соответствии с погодными условиями.

Объединение городов Кинерета попросило граждан не приезжать на пляжи и объявило о закрытии всех парковок на побережье.

«Курсор» писал ранее, что на Израиль обрушился шторм, который принес с собой сильные ветра, понижение температуры и дожди. Во многих городах уже наблюдаются последствия бури, в частности в Ор-Иеуде ветер повалил многие деревья, в результате чего травмы получила 13-летняя девочка.

Еще мы писали, что на Израиль обрушился шторм, поэтому ожидаются сильные порывы ветра. В связи с этим, граждан просят соблюдать правила безопасности, в частности держаться подальше от лесов. Особенно опасно в этот период находиться в сосновых лесонасаждениях в горных районах.

Напомним, что в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. В связи с этим пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.