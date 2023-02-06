Шквальные ветра в Израиле: на 13-летнюю девочку рухнуло дерево

Шторм «Барбара» пришел в Израиль со стороны Турции и Греции.

На Израиль обрушился шторм, который принес с собой сильные ветра, понижение температуры и дожди. Во многих городах уже наблюдаются последствия бури, в частности в Ор-Иеуде ветер повалил многие деревья, в результате чего травмы получила 13-летняя девочка.

Об этом пишет News.israelinfo.

На место инцидента прибыли парамедики МАДА, которые госпитализировали подростка в медицинское учреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как легкое.

В Тель-Авиве и Хайфе штормовой ветер также повалил деревья, которые повредили припаркованные рядом автомобили. В Ашдоде рухнул строительный лес, а в Тират а-Кармель ветер сорвал с двухэтажного дома солнечный бойлер, который упал и пробил дыру в крыше.

Известно, что шторм «Барбара» пришел в Израиль со стороны Турции и Греции. Порывы ветра сегодня, 6 февраля, будут достигать 70-100 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что на Израиль обрушился шторм, поэтому ожидаются сильные порывы ветра. В связи с этим, граждан просят соблюдать правила безопасности, в частности держаться подальше от лесов. Особенно опасно в этот период находиться в сосновых лесонасаждениях в горных районах.

Еще мы писали, что в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. В связи с этим пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Напомним, в субботу, 4 февраля, горнолыжный курорт Хермон вновь закрыли для посещения туристов из-за начавшегося сильного снегопада.