Может быть опасно для жизни: израильтян просят не посещать леса

На Израиль надвигается шторм «Барбара», поэтому ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры воздуха. В связи с этим, граждан просят соблюдать правила безопасности, в частности держаться подальше от лесов.
Об этом пишет Еврейский национальный фонд («Керен каемет ле-Исраэль»).
Сегодня и завтра, 6-7 февраля, существует угроза затоплений, падения вещей с балкона, увеличивается риск получения разного рода травм, а также переохлаждения.
Особенно опасно в этот период находиться в сосновых лесонасаждениях в горных районах, где возможен мокрый снег — в напитавшейся водой земле корни держатся слабее, сильный ветер может выкорчевывать деревья или ломать отяжелевшие мокрые кроны.
Согласно метеопрогнозу, сила порывов ветра в эти дни будет достигать 100 км в час.
Все общественные службы, в частности полиция и минздрав просят граждан не пренебрегать правилами безопасности и не пользоваться опасными обогревательными приборами.
«Курсор» писал ранее, что в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. В связи с этим пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.
Еще мы писали, что в субботу, 4 февраля, горнолыжный курорт Хермон вновь закрыли для посещения туристов из-за начавшегося сильного снегопада.
Напомним, японские ученые протестируют технологию получения электричества из снега. Это произойдет с одном из самых заснеженных городов Японии, Аомори. Если замысел специалистов будет иметь успех, это позволит в будущем добывать дешевую энергию.