Может быть опасно для жизни: израильтян просят не посещать леса

В ближайшие два дня погода в стране может ухудшиться.

На Израиль надвигается шторм «Барбара», поэтому ожидаются сильные порывы ветра, дожди и снижение температуры воздуха. В связи с этим, граждан просят соблюдать правила безопасности, в частности держаться подальше от лесов.

Об этом пишет Еврейский национальный фонд («Керен каемет ле-Исраэль»).

Сегодня и завтра, 6-7 февраля, существует угроза затоплений, падения вещей с балкона, увеличивается риск получения разного рода травм, а также переохлаждения.

Особенно опасно в этот период находиться в сосновых лесонасаждениях в горных районах, где возможен мокрый снег — в напитавшейся водой земле корни держатся слабее, сильный ветер может выкорчевывать деревья или ломать отяжелевшие мокрые кроны.

Согласно метеопрогнозу, сила порывов ветра в эти дни будет достигать 100 км в час.

Все общественные службы, в частности полиция и минздрав просят граждан не пренебрегать правилами безопасности и не пользоваться опасными обогревательными приборами.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. В связи с этим пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.