Израильтян приглашают на уникальную выставку кошек в Хадере

В субботу, 25 февраля в Хадере состоится уникальная выставка кошек. Всех желающих израильтян приглашают посетить мероприятие.

Об этом сообщает «Israelinfo«.

Праздник, который радует и детей, и взрослых, – это выставка кошек, которая собирает не только животных со всей страны, но и гостей из-за рубежа. Здесь можно увидеть экзотические породы, попробовать погладить пушистых зверьков и поиграть с котятами. Для маленьких посетителей будет представлено Премьерное шоу фокусов и иллюзий мирового уровня.

Кошки способны дарить своим хозяевам эмоциональную поддержку, которая повышает уровень самооценки и эндорфинов. Их мурлыканье, похожее на медитацию или звуки природы, может помочь уснуть и справиться с физической болью. В обществе кошек люди чувствуют себя более спокойно и счастливо.

Кототерапия (или фелинотерапия) – это один из методов зоотерапии, который использует прямой контакт и общение с кошками для профилактики и лечения заболеваний.

Кошки считаются лекарством от давних времен, однако официальное подтверждение их терапевтического эффекта было получено только в середине прошлого века. Тогда в США и Великобритании специалисты начали использовать кошек в пет-терапии для людей с особенностями развития. Группа ученых из Лондонского института лечебных методов воздействия доказала, что животные могут генерировать микротоки, которые благотворно влияют на пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями.

Выставка кошек – это возможность увидеть животных невероятных окрасов, размеров и форм. Это событие будет интересно и детям, и взрослым, и позволит отлично отдохнуть.

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