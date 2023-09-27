Израильтян просят не покупать еще одно детское средство - известна причина

Используемые косметические средства должны быть одобрены для использования и родители должны это тщательно проверять.

В среду, 27 сентября, министерство здравоохранения Израиля обратилась к гражданам с призывом не покупать еще одно детское гигиеническое средство, а именно салфетки Honey baby wipes.

Об этом сообщается на Telegram-канале ведомства.

Оказывается, что этот товар, предназначенный для малышей, продается без лицензии минздрава, а поэтому его использование может нанести вред здоровью ребенка.

Родителей просят тщательно проверять, что используемые косметические средства одобрены для использования и не содержат дополнительные вещества, состав которых не проверялся.

Проверить наличие лицензий на парфюмерию и косметику можно на сайте минздрава.

"Курсор" писал ранее, что корпорация Kimberly-Clark объявила об отзыве влажных салфеток своего бренда "Хаггис". Это касается товара под названием Haggis Daily Care, продаваемого в Израиле и производимого компанией Alvad Mashuat Yitzhak LTD.

Еще мы писали, что минздрав предостерегает израильтян от употребления и покупки продукта "L'AMORE HAIR SMOOTHING", использующегося для разглаживания волос. В нем содержатся глиоксиловая кислота и формальдегид – вещества, которые запрещены для использования в косметике в нашей стране.