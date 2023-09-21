Популярный бренд Хаггис выступил со срочным предупреждением к израильским покупателям

В «Хаггис» объявили об отзыве салфеток.

Корпорация Kimberly-Clark объявила сегодня в четверг об отзыве влажных салфеток своего бренда «Хаггис». Это касается товара под названием Haggis Daily Care, продаваемого в Израиле и производимого компанией Alvad Mashuat Yitzhak LTD.

Сообщается, что в производственной серии Haggis Daily Care обнаружили загрязнения.

Компания связалась с минздравом и работает с ним в полной координации.

В качестве меры предосторожности потребителей, купивших салфетки с этими номерами — 1896, 1911, 1915, 1919, 1926, 1940, 1949, 1956 — просят прекратить их использование. В точки продаж было направлено уведомление и дано указание убрать товар с полок.

Чтобы обменять товар, вы можете обратиться в службу поддержки клиентов Kimberly-Clark по телефону 1-800-42-32-32 или через сообщение Whatsapp по телефону 052-4548962. Более подробную информацию можно найти на странице Huggies в Facebook.

Влажные салфетки стали неотъемлемой частью рутины ухода за грудными детьми и пользуются огромной популярностью среди мам. Вот почему:

1. Удобство и доступность. Влажные салфетки легко доступны в большинстве магазинов и аптек. Они удобны для использования вне дома, что делает их идеальным выбором для активных мам.

2. Гигиеничность. Влажные салфетки специально разработаны для мягкой и эффективной очистки нежной кожи младенцев. Они помогают поддерживать оптимальную гигиеничность, что особенно важно в первые месяцы жизни ребенка.

3. Мягкость и деликатность. Качественные влажные салфетки обычно мягкие и деликатные, что делает их пригодными для чувствительной кожи грудных детей, не вызывая раздражения или аллергических реакций.

4. Многофункциональность. Они не только служат для смены подгузников, но и пригодны для быстрой очистки ручек, игрушек или поверхностей, когда нет доступа к воде и мылу.

5. Аромат и добавленные компоненты. Некоторые влажные салфетки содержат ароматы или дополнительные ухаживающие ингредиенты, которые могут придать ощущение свежести и комфорта.

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