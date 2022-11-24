Стало известно, насколько вырастет цена на электроэнергию

Управление электроэнергетики информировало о повышении цен с 1 января. При этом подорожание будет несколько ниже прогнозов.

С января 2023 года ожидается подорожание электричества. Цены повысят на 8,2%.

Об этом сообщило Управление электроэнергетики.

При нынешних стоимости электроэнергии для бытовых нужд 49,06 агорот за киловат-час озвученное подорожание приведет к цене 53,1 агорот.

Такой рост цен был ожидаемым после резкого роста цен на уголь, который лежит в основе производства электроэнергии. Уголь обеспечивает 22% потребности в электроэнергии Израиля. Это привело к росту цены на электроэнергию на 12,2% с момента последнего обновления тарифов. Напомним, в феврале цены подняли на 5,7%, а в июле тарифы на электричество подняли на 9,6%, но при этом было небольшое снижение в апреле (на 2,2%) после снижения акциза на уголь.

Повышение на 8,2% несколько ниже ожидаемого роста на 15%, 15 процентов.

Сейчас Израиль приближается к рекордной стоимости электроэнергии в 2013 году, когда они составляли 54,03 агорот за киловатт-час. Это был максимум за двадцать лет из-за прекращения подачи газа из Египта после взрыва трубопровода.

Продажа электростанции «Эшколь» в Ашдоде могла бы сдержать повышение тарифов, но сделка была приостановлена из-за решения министерства экологии.

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