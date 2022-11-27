СМИ: в Израиле на следующей неделе вырастет цена на бензин

В следующий четверг, 1 декабря, в Израиле в очередной раз могут вырасти цены на бензин. Стоимость может взлететь до 7 шекелей за литр.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Согласно прогнозу, с начала нового месяца цена повысится примерно на 60 агорот, но расчет пока не окончательный, поскольку на него влияет три фактора: отмена уменьшения акциза на топливо, снижение стоимости нефти и курс доллара.

В издании Ice отмечают, что с 1 декабря цена на топливо может подскочить на один шекель за литр, увеличившись примерно на 15,5 процента, если новое правительство, которое будет сформировано, не продлит действие приказа о снижении акцизного налога. Его срок действия истекает в конце ноября.

«Курсор» писал ранее, что Управление коммунальных служб Израиля объявило, что тарифы на электроэнергию в стране вырастут на 8,2 процента в январе. Предполагается, что тарифы на электроэнергию будут пересматриваться ежегодно, но в этом году он был повышен дважды.

Еще мы писали, что Управление водных ресурсов Израиля планирует с 1 января 2023 года повысить тарифы на воду примерно на 3,5 процента.

Напомним, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6 процентов. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17 процентов.