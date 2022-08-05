Израильтянам рассказали, что происходит возле сектора Газа

В воскресенье из Газы в Израиль должны были бы пройти 14 тысяч палестинских рабочих, но КПП закрыты. Это создает напряжение в самой Газе.

Ограничительные меры на границе с сектором Газа продолжатся до воскресенья. Многие жители самых южных кибуцов страны не только не могут покинуть свои населенные пункты, но и заперты в своих домах. Прогулки разрешены лишь в темное время суток.

Вчера глава правительства Яир Лапид провел серию совещаний. Он повторил, что окно для существующей напряженности сокращается, а нынешняя политика продлится недолго.

В правительстве уверены, что несколько дней блокады – лучше, чем несколько дней эскалации с Газой, которые могут нанести значительный вред экономике и безопасности Израиля.

В результате до воскресенья Нахаль Оз и Керем-Шалом будут находиться под суровым карантином. К еще нескольким кибуцам перекрыты дороги. Жителям кибуцев на границе предложили номера в гостиницах Иерусалима, чтобы они могли пережить эти несколько дней.

Ранее наш сайт сообщал, что начальник штаба ЦАХАЛа посетит дивизию «Газа».

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Ашкелоне с 19-летним солдатом ЦАХАЛа произошла трагедия.

Еще напомним, что Лапид провел собеседование с двумя кандидатами на пост главы ЦАХАЛа.