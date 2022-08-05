Израильтянам рассказали, что происходит возле сектора Газа

Ограничительные меры на границе с сектором Газа продолжатся до воскресенья. Многие жители самых южных кибуцов страны не только не могут покинуть свои населенные пункты, но и заперты в своих домах. Прогулки разрешены лишь в темное время суток.
Вчера глава правительства Яир Лапид провел серию совещаний. Он повторил, что окно для существующей напряженности сокращается, а нынешняя политика продлится недолго.
В правительстве уверены, что несколько дней блокады – лучше, чем несколько дней эскалации с Газой, которые могут нанести значительный вред экономике и безопасности Израиля.
В результате до воскресенья Нахаль Оз и Керем-Шалом будут находиться под суровым карантином. К еще нескольким кибуцам перекрыты дороги. Жителям кибуцев на границе предложили номера в гостиницах Иерусалима, чтобы они могли пережить эти несколько дней.
Ранее наш сайт сообщал, что начальник штаба ЦАХАЛа посетит дивизию «Газа».
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Ашкелоне с 19-летним солдатом ЦАХАЛа произошла трагедия.
Еще напомним, что Лапид провел собеседование с двумя кандидатами на пост главы ЦАХАЛа.