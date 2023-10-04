Израильтянам рассказали, где сегодня могут пройти дожди

Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября, в Израиле температура воздуха будет без существенных изменений, однако, на севере страны и побережье Средиземного моря ожидаются кратковременные дожди.
В Иерусалиме столбики термометра поднимутся до 17-24 градусов, в Тель-Авиве будет 22-28 градусов, в Хайфе – 21-26 градусов, в Эйлате – 24-33 градуса, в Беэр-Шеве – 19-28 градусов, в Мицпе-Рамоне – 18-23 градуса, на побережье Мертвого моря – 27-30 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29 градусов, в Ариэле – 17-25 градусов, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-32 градуса, на Голанских высотах – 18-29 градусов.
Температура воды в Средиземном море составит 28 градусов, (волнение от умеренного до ощутимого — 50–90 см). В Кинерете температура воды — тоже 28 градусов, (волнение от слабого до умеренного, 30–60 см) и в Красном море (Эйлатский залив) вода прогреется до 26 градусов, (волнение слабое — 20–40 см).
Завтра, 5 октября, и пятницу, 6 октября, в Израиле температура воздуха поднимется на 2–3 градуса, а вот в субботу, 7 октября, снова вернется к более осенним показателям.
"Курсор" писал ранее, что в середине сентября на Израиль обрушился шторм "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков. Стало известно, какие населенные пункты "накрыло" сильными дождями.
Еще мы писали, что в Тель-Авиве впервые выпал дождь после нескольких месяцев изнурительной жары. Местные жители поделились в социальных сетях соответствующим видео.
Напомним, что сильный ливень обрушился на Ришон ле-Цион. В результате непогоды пришлось прервать концерт 42-летней израильской актрисы и певицы Шири Маймон.