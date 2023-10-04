Израильтянам рассказали, где сегодня могут пройти дожди

На большей части территории страны будет наблюдаться переменная облачность с прояснениями.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября, в Израиле температура воздуха будет без существенных изменений, однако, на севере страны и побережье Средиземного моря ожидаются кратковременные дожди.

В Иерусалиме столбики термометра поднимутся до 17-24 градусов, в Тель-Авиве будет 22-28 градусов, в Хайфе – 21-26 градусов, в Эйлате – 24-33 градуса, в Беэр-Шеве – 19-28 градусов, в Мицпе-Рамоне – 18-23 градуса, на побережье Мертвого моря – 27-30 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29 градусов, в Ариэле – 17-25 градусов, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-32 градуса, на Голанских высотах – 18-29 градусов.

Температура воды в Средиземном море составит 28 градусов, (волнение от умеренного до ощутимого — 50–90 см). В Кинерете температура воды — тоже 28 градусов, (волнение от слабого до умеренного, 30–60 см) и в Красном море (Эйлатский залив) вода прогреется до 26 градусов, (волнение слабое — 20–40 см).