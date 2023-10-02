Концерт Шири Маймон в Ришон ле-Ционе прервали из-за ливня, появилось видео

Часть зрителей поспешила покинуть концертную площадку, испугавшись, что дождь будет идти долго.

В воскресенье вечером, 1 октября, в Ришон ле-Ционе состоялся концерт 42-летней израильской актрисы и певицы Шири Маймон, который был посвящен 20-летию ее музыкальной карьеры. Однако из-за обрушившегося внезапно ливня выступление пришлось прервать.

Синоптики обещали на этой неделе кратковременные дожди, но организаторы концерты решили устроить его на открытой площадке, в "Лайв-парке". Но внезапно начался ливень, который распугал половину зрителей. Некоторые фанаты решили, что дождь окажется затяжным, поэтому поспешили покинуть площадку.

В сети показали видео, на котором видно, как толпа зрителей наслаждается под ливнем любимыми песнями, но концерт все же пришлось прервать, чтобы не намокла аппаратура.

בגלל הגשם: המופע של שירי מימון בלייב פארק ראשון לציון הופסק pic.twitter.com/47IGqTekRa — Gil mishali גיל משעלי (@gilmishali) October 1, 2023

Вскоре дождь прошел, певица Шири Маймон снова вышла к зрителям и продолжила концерт, поздравив публику с приходом осени.

"Курсор" писал ранее, что вчера, 1 октября, в Нетании пошел дождь - израильтяне показали видео.

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