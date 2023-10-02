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Концерт Шири Маймон в Ришон ле-Ционе прервали из-за ливня, появилось видео

09:35, Сегодня
Новости Израиля, Культура
микрофон на сцене фото
Фото: Bruno Cervera / Unsplash
Часть зрителей поспешила покинуть концертную площадку, испугавшись, что дождь будет идти долго.

В воскресенье вечером, 1 октября, в Ришон ле-Ционе состоялся концерт 42-летней израильской актрисы и певицы Шири Маймон, который был посвящен 20-летию ее музыкальной карьеры. Однако из-за обрушившегося внезапно ливня выступление пришлось прервать.

Синоптики обещали на этой неделе кратковременные дожди, но организаторы концерты решили устроить его на открытой площадке, в "Лайв-парке". Но внезапно начался ливень, который распугал половину зрителей. Некоторые фанаты решили, что дождь окажется затяжным, поэтому поспешили покинуть площадку.

В сети показали видео, на котором видно, как толпа зрителей наслаждается под ливнем любимыми песнями, но концерт все же пришлось прервать, чтобы не намокла аппаратура.

 

Вскоре дождь прошел, певица Шири Маймон снова вышла к зрителям и продолжила концерт, поздравив публику с приходом осени.

"Курсор" писал ранее, что вчера, 1 октября, в Нетании пошел дождь - израильтяне показали видео.

Еще мы писали, что в середине сентября на Израиль обрушился шторм "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков. Стало известно, какие населенные пункты "накрыло" сильными дождями.

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