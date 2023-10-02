На Тель-Авив обрушился сильный дождь - видео

Местные жители показали в соцсетях первый дождь, который накрыл город.

В Тель-Авиве впервые выпал дождь после нескольких месяцев изнурительной жары.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Голос Израиля".

"Тель-Авив: с первым осенним дождем всех!", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупреждали, что на Израиль надвигаются похолодание и дожди. Напомним, синоптики предупреждали, что на Израиль надвигаются похолодание и дожди. По их прогнозу, в понедельник, 2 октября по всей стране ожидается понижение температуры, которая будет ниже среднего для данного сезона. В отдельных районах страны возможны дожди, а облачность будет переменной. Температура воды у побережья Средиземного моря составит 28-29 градусов, а ветер будет слабым до умеренного.

До этого сильный ливень обрушился на Ришон ле-Цион. В результате пришлось прервать концерт 42-летней израильской актрисы и певицы Шири Маймон, который был посвящен 20-летию ее музыкальной карьеры. Дождь распугал половину зрителей. Некоторые фанаты решили, что дождь окажется затяжным, поэтому поспешили покинуть площадку.

Еще сильный дождь недавно накрыл Нетанию. Израильские метеорологи прогнозировали ранее понижение температуры, которая должна соответствовать средней по сезону. По их данным, облачность ожидается переменная, а на севере и в центре страны возможны дожди.