Израильтянам рассказали, как в марте изменится цена на бензин

Стоимость обслуживания на АЗС не изменится и составит 21 агору за литр.

С начала следующего месяца в Израиле подешевеет бензин на 3 агоры. Стоимость литра бензина с октановым числом 95 будет составлять не более 6,81 шекеля за литр.

Об этом сообщило министерство энергетики.

Стоимость обслуживания на АЗС не изменится в марте и составит 21 агору за литр (с учетом НДС).

Как известно, цена горючего в стране устанавливается на основе средней стоимости бензина в Европе в течение пяти торговых дней, предшествующих двум последним торговым дням месяца. Также на стоимость бензина влияет курс доллара по отношению к шекелю.

В министерстве отметили, что бензин в Европе стал дешевле в феврале на 7,3 процента, но из-за роста доллара по отношению к шекелю на 6,4 процента цена литра бензина подешевеет всего на 3 агоры.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным, цены на энергоносители в Израиле являются самыми высокими за девять лет, начиная с ноября 2014 года.

Еще мы писали, что на следующей неделе представители Управления электроэнергетики Израиля соберутся, чтобы обсудить тарифы, и возможно, их стоимость для населения значительно снизится. Дело в том, что цены на уголь, который используется в стране для производства почти четверти электроэнергии, резко упали, а это может позволить скорректировать и тарифы.

Напомним, что в следующем месяце в Израиле могут на 2,74 процента снизить тариф на водоснабжение. В понедельник, 6 февраля, начался ускоренный процесс заслушивания комментариев общественности по этому вопросу, чтобы одобрить этот шаг.