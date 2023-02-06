Израильтянам рассказали, что будет в марте с тарифами на воду

В следующем месяце в Израиле могут на 2,74 процента снизить тариф на водоснабжение. В понедельник, 6 февраля, начнется ускоренный процесс заслушивания комментариев общественности по этому вопросу, чтобы одобрить этот шаг.

Об этом пишет Управление водного хозяйства.

После завершения сокращенной процедуры, этот вопрос вынесут на утверждение, чтобы обеспечить безотлагательное выполнение решения.

Отметим, что с начала 2023 года тариф на воду вырос на 3,5 процента, но правительство начало борьбу с дороговизной жизни в стране и пообещало заморозить рост цен на водоснабжение, электроэнергию и городской налог на имущество.

«Курсор» писал ранее, что министерство финансов во вторник, 10 января, опубликовало для общественного обсуждения проект указа о снижении акцизного налога, применимого к углю. Целью такого шага должно стать недопущение роста тарифа на электроэнергию.

Еще мы писали, что цены на молочные продукты могут вырасти на 16 процентов. Такие изменения анонсируют с мая представители молочной промышленности.

Напомним, что министр финансов Бецалель Смотрич издал приказ о снижении акциза на топливо таким образом, чтобы исключить рост цен на бензин.

Читайте также, что министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что цены на жилье существенно упадут, и подверг критике политику Банка Израиля в отношении ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой.