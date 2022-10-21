Израильтяне намерены выращивать растения на Луне

Израильские ученые планируют попробовать вырастить ряд семян в растения на Луне, что станет самой амбициозной попыткой создания внепланетного сельского хозяйства. Этот проект является следующим рубежом для научно-исследовательского института, расположенного в пустыне Негев на юге Израиля, регионе, который, как известно, неблагоприятен для сельского хозяйства, но который, тем не менее, расцвел в населенных пунктах, сообщает The Times of Israel.

Институт исследования пустынь Джейкоба Блауштайна при Университете Бен-Гуриона в Беэр-Шеве исследует, как выращивать пищу в таких засушливых регионах Земли,.

Астронавты на МКС выращивают растения, но сельское хозяйство в других местах космоса до сих пор ограничивалось семенами китайского хлопка, которые проросли на Луне в 2019 году.

Исследователи Бен-Гуриона работают с университетами в Австралии и Южной Африке, чтобы подготовить крошечную двухкилограммовую теплицу с рядом семян и растений, которая отправится на Луну в 2025 году. Она отправится на борту Beresheet 2, второй попытки Израиля осуществить полет на Луну и посадить космический аппарат на спутник нашей планеты.

Первый космический аппарат Beresheet врезался в поверхность Луны в апреле 2019 года во время попытки приземлиться на спутник Земли, разбив надежды сотен инженеров, которые годами работали над проектом.

Мини-теплица, которую готовят для Beresheet 2, будет герметичной, сохраняя атмосферу Земли, но будет подвергаться воздействию микрогравитации Луны, которой нет на Международной космической станции.

«Базы на Луне или колонии на Марсе могут стать реальностью, и мы изучаем, знаем ли мы, как выращивать там растения», — сказал профессор Саймон Барак из Института Блауштайна, добавив, что его подход к закрытым камерам отправленный с Земли, был бы вероятным решением.

«Растения важны для производства продуктов питания, кислорода, лекарств, для удаления CO₂ из воздуха, а также для общего самочувствия, поскольку известно, что наличие растений вокруг вас способствует хорошему самочувствию», — добавил он.

Камера, которую он готовит вместе с коллегами профессором Аароном Фейтом и доктором Тарином Паз-Каганом, а также международными сотрудниками, будет автоматически поливать, нагревать и фотографировать семена и растения и содержать достаточное количество атмосферных газов на время эксперимента.

Камера автоматически начнет работать, как только Beresheet 2 приземлится, но будет работать от батареи только в течение 72 часов, поэтому были выбраны быстрорастущие виды из семейства, известного как воскрешающие растения, чтобы быстро завершить эксперименты. Еще одной проблемой является прочность камеры.

Барак считает, что эксперимент потенциально может сыграть важную роль в дискуссии о выходе человечества за пределы Земли.

«Люди спрашивают меня, зачем мы тратим деньги на космос, если у нас есть проблемы, которые нужно решать здесь, на Земле. Я отвечаю, что Земля конечна, ее ресурсы конечны, и если мы заботимся о будущем, нам могут понадобиться средства, чтобы покинуть планету и добраться до звезд», — сказал он.

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