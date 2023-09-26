Израильтяне подали коллективный иск против известной авиакомпании

Теперь недовольные пассажиры требуют у лоукостера более 3 миллионов шекелей.

Против ирландской компании Ryanair, которая пользуется большим спросом у путешественников, около 300 израильтян подали коллективный иск после нескольких неприятных инцидентов.

Об этом сообщает издание ICE.

Пассажиры возмутились тем, как несколько раз в аэропорту Берлина (Германия), авиакомпания закрывала выходы на посадку заранее, поздно открывала стойки регистрации из-за чего люди опаздывали на свой самолет и были вынуждены покупать билеты на другой рейс. Позднее к иску, после распространения информации в сети, начали присоединяться другие израильтяне, столкнувшиеся с подобными инцидентами.

То есть, если взять простой подсчет, треть пассажиров Ryanair не попадала на борт воздушного судна, а это по меркам лоукостера беспрецедентная цифра. Поэтому пассажиры наняли адвоката и подали на авиакомпанию в суд, отметив, что ее поведение просто ужасной по отношению к путешественникам, которые сделали выбор в ее пользу.

В иске, поданном на прошлой неделе, речь идет о 262 пассажирах, которые требуют 3,1 миллиона шекелей, и еще больше пассажиров намерены присоединиться позже.

"Курсор" писал ранее, что популярный ирландский лоукостер-перевозчик Ryanair объявил, что этой осенью расширяет географию своих полетов и открывает новые маршруты по доступным ценам.

Еще мы писали, что для израильтян, планирующих провести осенние праздники за рубежом, известный лоукостер Ryanair предложил дешевые авиабилеты по нескольким направлениям. Однако они в ограниченном количестве.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.