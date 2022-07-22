Израильтяне с ребенком от суррогатной матери не могут выехать из Грузии

Война в Украине ломает жизни еще одной семьи: израильтяне столкнулись с юридическими сложностями из-за незаконного выезда суррогатной матери-украинки в Грузию.

Супружеская пара из Израиля вынуждена оставаться в Грузии вместе со своим ребенком, родившимся от беженки из Украины продолжающейся войны в Украине.

Правительство Грузии направило дело в суд, а посольство Израиля сообщило, что не имеет возможности вмешаться в этот процесс.

Ребенок Сарит и Алекса Хайман родился 18 мая от украинской суррогатной матери по имени Ольга. Ее вместе с двумя детьми вывезли из охваченной военными действиями страны, а дальше смогли тайно переправить в Грузию перед родами.

«То, что должно было быть счастливым событием, превратилось в тяжелый и неопределенный путь», — говорит новоиспеченная мама.

Теперь Ольга вернулась в Украину, а власти отказываются выдать свидетельство о рождении из-за того, что он родился у беженки. В итоге израильская семья не может уехать в Израиль.

Ожидается, что процесс может затянуться на три-четыре месяца. Суд назначит социального работника для изучения вопроса о том, будет ли израильская пара хорошими родителями.

Хайману пришлось вернуться в Израиль на работу, а Сарит осталась одна в чужом городе.

«Я призываю всех, кто может, помочь нам», — обратились супруги.

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