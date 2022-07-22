Натан Щаранский: Израиль должен помочь российским евреям, несмотря на закрытие Сохнут в рф

Государство Израиль не должно отступать от своих традиций и должно продолжать помогать репатриироваться евреям, а также выступить за «прекращение российской агрессии», считает бывший глава Сохнута Натан Щаранский.

Натан Щаранский уверен, что в условиях закрытия агентства Сохнут в россии* Израиль не должен прекращать защищать интересы евреев и «присоединиться к борьбе свободного мира за прекращение российской агрессии».

Натан Щаранский, бывший руководитель Сохнута, заявил: «С начала варварского вторжения путина в Украину Израиль занял осторожную позицию и предложил Украине лишь ограниченную поддержку из-за двух ключевых стратегических аспектов: это защита интересов Израиля в борьбе с иранскими базами в Сирии и сохранение способности Израиля поддерживать евреев в россии и помогать им».

На фоне мировой изоляции россия обратилась к «дружественным» странам — Ирану и Сирии, расширяя с ними военно-политический союз. Также она предприняла меры по остановке деятельности Еврейского агентства, соединяющего Израиль и евреев во всем мире, считает Щаранский.

Советский правозащитник, диссидент и активист еврейского движения в Советском Союзе уверен: «Эти шаги напоминают, что мы должны защищать наши интересы так, чтобы не отказаться от наших моральных позиций и присоединиться к борьбе свободного мира за прекращение российской агрессии».

«Еврейское агентство делает очень важную работу в россии, и я надеюсь, что оно будет продолжать это делать. Израиль умел бороться за иммиграцию даже когда Еврейское агентство и все израильские дипломаты были запрещены в россии», — написал Натан Щаранский.

Он подытожил свое обращение: «Хочу закончить этот пост посланием всем нашим еврейским братьям в россии, которые всерьез задумываются об иммиграции, призываю не откладывать осуществление своих планов».

«Курсор» писал, что россия требует ликвидации Еврейского агентства.

Также мы информировали, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!