Эксперты рассказали о причинах обесценивания шекеля по отношению к доллару

В последние недели валюта США слабела по отношению к большинству валют, но укреплялась по отношению к шекелю. Аналитики объясняют, почему.

В 2022 году доллар укрепился по отношению к основным мировым валютам, а также к шекелю, поскольку ФРС США повысила процентные ставки в попытке укротить инфляцию. ФРС повысила ставки быстрее, чем большинство других центральных банков, а доллар США выиграл от разрыва процентных ставок и более высокой доступной доходности, а также от своего статуса безопасного убежища во времена неопределенности.

Об этом сообщает Globes.

В 2022 году доллар укрепился на 6% по отношению к евро, на 11% по отношению к фунту стерлингов и на 13,5% по отношению к японской иене и чуть более чем на 13% по отношению к шекелю, который закончил год на уровне 3,5228 шекеля за доллар, начав с 3,11 шекеля за доллар.

Однако в последние месяцы тенденция изменилась: доллар ослаб по отношению к большинству валют, но не по отношению к шекелю. Только в декабре доллар потерял 2% по отношению к евро, 3% по отношению к иене и 1,5% по отношению к фунту стерлингов, но прибавил 4% по отношению к шекелю.

По данным Bloomberg, индекс доллара DXY по отношению к мировым валютам в последнем квартале 2022 года показал худший квартал с 2010 года, упав на 8% по сравнению с пиковым значением в сентябре 2022 года. Несмотря на это, индекс DXY вырос на 6% в течение 2022 года.

Среди израильских аналитиков существует общее мнение, что доллар скоро начнет слабеть. Глава отдела рыночной стратегии Bank Leumi Кобби Леви говорит: «Ожидается, что процентная ставка в США перестанет расти в этом году, и инвесторы думают, что она может даже упасть до определенного уровня уже в 2023 году между тем, что ожидает ФРС, и тем, что ожидает рынок, и это благодатная почва для неопределенности и волатильности в процессе преодоления этих разрывов, процесс, который может произойти в первом или втором квартале. В этой ситуации другие валюты, в которых ужесточение процессы, начавшиеся позже, такие как евро и фунт стерлингов, получат попутный ветер».

Леви предупреждает, что, возможно, еще слишком рано делать предположения о долларе: «Прогнозы последних нескольких недель показывают, что, возможно, укрепление евро и фунта стерлингов по отношению к доллару было немного преувеличено. Ожидание от этих прогнозов заключается в том, что только на к концу 2023 года мы достигнем уровней, которых мы достигли сегодня».

Леви считает, что доллар может уже не стать таким сильным, как был, но, возможно, резкая девальвация, которую он испытал за последний месяц, была немного преждевременной по отношению к текущим макроэкономическим условиям, и мы увидим коррекцию в ближайшее время. будущее.

Леви заявил, что на шекель в краткосрочной перспективе влияют глобальные фондовые рынки, которые упали за последние несколько недель, в основном из-за решений по процентным ставкам и ожиданий.

Израильские инвестиционные дома склонны полагать, что шекель будет постепенно укрепляться по отношению к доллару, возможно, даже до 3,37 шекеля за доллар в среднем. В основе консенсуса лежит 3,40-3,45 шекеля за доллар, и Банк Леуми считает, что в 2023 году шекель будет колебаться в пределах 3,40-3,50 шекеля за доллар.

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