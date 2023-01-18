Рынок жилья в Израиле: наблюдаются изменения рыночной тенденции

«Я поручил генеральному директору министерства и генеральному директору Земельного управления Израиля подготовить персонал для представления рабочего плана, который будет поддерживать темпы продажи земли и начала строительства с целью вызвать падение в ценах в ближайшее время», — заявил ранее министр жилищного строительства и строительства Ицхак Гольдкнопф, открывая лотерею на получение субсидируемых квартир по программе «Дом со скидкой».

Согласно данным Центрального статистического бюро, цены на жилье вот-вот упадут, несмотря на какие-либо действия, предпринятые Гольдкнопфом и другими министрами правительства. На самом деле, цены на новые дома на открытом рынке упали такими темпами, каких не было в течение трех лет, а дома в центральном Израиле, ставшие лидерами роста цен, упали в цене впервые с момента Вспыхнула пандемия Covid-19. Это падение цен произошло не в результате государственной политики, а в результате резкого падения спроса, вызванного повышением процентных ставок.

Волна роста цен на жилье, вероятно, подходит к концу. Самый последний индекс цен показывает рост: 0,3% в период с 15 октября по 15 ноября 2022 года, в основном в результате роста цен на подержанное жилье. Предыдущие месячные показатели были, однако, в три раза выше и больше, чем последние, самые низкие с января-февраля 2021 года, когда цены выросли на 0,2%.

Наиболее характерными чертами последнего периода, по которым имеются данные, являются падение цен на новые дома и падение цен в центральном Израиле. Цены на новые дома упали на 0,9%, но рост был смягчен тем фактом, что 15% новых домов, включенных в индекс, были куплены в рамках программы субсидирования цен для покупателей. Без их учета цены на новое жилье, проданное на открытом рынке, снизились на 2,4%.

Одно из изменений, характерных для рынка с тех пор, как процентные ставки начали расти, связано с географическими предпочтениями покупателей. В районах, возглавивших рост цен, наступило затишье, в то время как за период с апреля, когда Банк Израиля начал повышать ставки, до середины ноября в районе Хайфы был зарегистрирован наибольший рост цен на 11,8%, опередив Иерусалим (10,6%), Тель-Авив (10,2%), северный округ (9,4%), южный округ (9,1%) и центральный округ (9%).

Ранее Курсор писал, что в Израиле существенно подорожала квартплата: с чем это связано. За последний месяц владельцы квартир в Израиле заметно повысили стоимость квартплаты. По договорам, которые были продлены в декабре 2022 года, показатель увеличился на 4,4%.

Курсор также писал о жилищной лотерее Израиля: предлагается 6 500 субсидируемых домов. По мере того, как цены достигают новых высот, новейшая правительственная лотерея открывает двери для тысяч квартир со скидкой в ​​13 городах.

Кроме этого в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы.

Напомним, что в Израиле выросла средняя цена на жилье.