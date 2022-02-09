Харедим вышли на протест против закона о призыве в армию учеников иешив

На шоссе около города Бней-Брак сейчас проходит антиправительственная демонстрация из-за закона о призыве в армию учеников иешив.

Израильтяне протестуют против закона о призыве в армию учеников иешив, который был принят в Кнессете.

Видео и фотографиями поделился телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правительство Израиля не приняло закон о подключении новых израильских посёлков к электросети.

Также читайте о том, что Минтранс и Минфин изучают структурное изменение тарифов на проезд в общественном транспорте. Они будут включать изменения в различных тарифах и, как ожидается, упростят систему оплаты проезда для пассажиров.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.