Харедим вышли на протест против закона о призыве в армию учеников иешив

Израильтяне протестуют против закона о призыве в армию учеников иешив, который был принят в Кнессете.
Видео и фотографиями поделился телеграм-канал Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правительство Израиля не приняло закон о подключении новых израильских посёлков к электросети.
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