Правительство Израиля не приняло закон о подключении новых израильских посёлков к электросети

Партия Тиква Хадаша и Ямина провалили Закон о подключении молодых еврейских посёлков к электросети.

Партия Тиква Хадаша и Ямина провалили Закон о подключении молодых еврейских посёлков к электросети. Закон был представлен Яривом Левином (ЛикУД). Премьер-министр Беннет и другие депутаты Ямины проголосовали против.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

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