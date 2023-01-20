Израильтянин назначен гендиректором американского производителя чипов

Хавив Илан, который присоединился к производителю полупроводников в 1999 году после того, как он выкупил его израильский стартап, в апреле сменит своего давнего руководителя.

Texas Instruments (TI) объявила о назначении израильского американца Хавива Илана новым генеральным директором американской компании по производству чипов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что Илан заменит давнего исполнительного директора производителя полупроводников Рича Темплтона, который занимал этот пост в течение 18 лет.

54-летний Илан присоединился к фирме из Далласа в 1999 году, когда она приобрела его израильский технологический стартап Butterfly. В настоящее время он является старшим вице-президентом компании Texas Instruments, чьи чипы и технологии используются в производстве калькуляторов, самолетов, автомобилей, мобильных телефонов и телевизоров по всему миру.

«Хавив — вдохновляющий лидер, пользующийся большим уважением среди наших клиентов, сотрудников и акционеров. У него есть большой послужной список результатов, интенсивное внимание к инновациям и страсть к победе. Все это делает его исключительным лидером. Совет директоров и я уверены, что Хавив — тот человек, который сможет стать следующим генеральным директором TI и еще больше укрепить компанию в долгосрочной перспективе», — сказал Темплтон.

«Для меня большая честь возглавлять TI в это замечательное время для нашей компании и нашей отрасли», — сказал, свою очередь, Илан.

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В 2022 году Тим Кук заработал 99,4 млн. долларов: 3 млн. долларов он получил как базовую зарплату и еще 83 млн. долларов — прибыль от доли акций, плюс бонусы от компании. Однако с новой зарплатой его доход снизится почти вдвое – до 49 млн долларов. Новый оклад также включает 3 млн. долларов фактической зарплаты и еще 6 млн. долларов премии. Остальные доходы в размере 40 млн долларов приходится на акции компании.

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