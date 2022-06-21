Израильтянин обвиняется в совершении непристойных действий в отношении 9-летнего мальчика

В отношении подсудимого Тарека Аль-Амора, 33 лет, работника бакалейной лавки, предъявлено обвинение в совершении сексуальных преступлений в отношении 9-летнего мальчика, а также в совершении правонарушений в виде увольнения и угроз.
Об этом сообщает Maariv.
Согласно обвинительному заключению, заявитель вошел в продовольственный магазин, где работал подсудимый, и в двух разных случаях подсудимый водил его в туалет в продуктовом магазине и совершал там непристойные действия.
В одном случае, после того как несовершеннолетний почувствовал боль и начал плакать, подсудимый сказал ему не рассказывать отцу об инциденте и даже пригрозил «испортить ему будущее».
Обвинение подало просьбу в суд издать распоряжение об аресте мужчины до окончания судебного разбирательства в отношении него.
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Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.