Израильтянин обвиняется в совершении непристойных действий в отношении 9-летнего мальчика

Обвинение просило суд издать распоряжение об аресте обвиняемого до окончания судебного разбирательства в отношении него.

В отношении подсудимого Тарека Аль-Амора, 33 лет, работника бакалейной лавки, предъявлено обвинение в совершении сексуальных преступлений в отношении 9-летнего мальчика, а также в совершении правонарушений в виде увольнения и угроз.

Об этом сообщает Maariv.

Согласно обвинительному заключению, заявитель вошел в продовольственный магазин, где работал подсудимый, и в двух разных случаях подсудимый водил его в туалет в продуктовом магазине и совершал там непристойные действия.

В одном случае, после того как несовершеннолетний почувствовал боль и начал плакать, подсудимый сказал ему не рассказывать отцу об инциденте и даже пригрозил «испортить ему будущее».

Обвинение подало просьбу в суд издать распоряжение об аресте мужчины до окончания судебного разбирательства в отношении него.

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