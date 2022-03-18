Израильтянин попытался похитить собственных детей и переправить их в Иорданию

Мужчина нанял жителя Негева, чтобы тот в багажнике машины перевез детей через границу. Однако араб-бедуин не смог этого сделать, так как пожалел предоставленных ему детей.

Израильтянин-отец, которые разводится со своей супругой, решил похитить детей и переправить их в Иорданию. Он нанял араба-бедуина, которая должен был перевезти троих детей в багажнике автомобиля за границу. За работу «контрабандист» должен был получить 5000 шекелей. Однако не смог этого сделать.

Полицейским бедуин, житель Негева, рассказал, что ему стало жалко детей. Поэтому, вместо того, чтобы отвезти их в Иорданию, он связался с их матерью, все ей рассказал. Женщина позвонила в полицию.

Правоохранители быстро нашли бедуина, который спрятал детей в тендере. Его задержали для дачи показаний. Затем задержали и отца-похитителя.

Журналистам мать детей рассказала, что боится своего мужа. Она переживает, что суд отправит его под домашний арест, а потому у него появится шанс ей отомстить.

Ранее редакция Курсор сообщал, что полиция раскрыла группировку ХАМАСа, которая действовала в Иерусалиме.

Также наш сайт писал, что в Негеве создают добровольческий отряд охраны.

Еще напомним, что полиция арестовала жителя Восточного Иерусалима, который угрожал совершить теракт.