Полиция раскрыла группировку ХАМАСа, которая действовала в Иерусалиме

Группа занималась сбором денег и финансированием террористов на протяжении нескольких лет. Боевики прикрывались фондом, который якобы помогал сиротам.

Израильская полиция и ШАБАК объявили, что им удалось раскрыть группировку ХАМАСа, которая в последние годы действовала в Иерусалиме.

Так, еще в феврале трое членов семьи из района Сур-Бахер в восточном Иерусалиме были арестованы сразу после прибытия в Израиль по подозрению в причастности к преступлениям, связанным с террористической организацией.

Расследование показало, что ассоциация под названием «Ладжнат Закат аль-Кудс», в которой они работали, использовалась в качестве платформы для перевода денег и поддержки семьям террористов.

Согласно базе данных GuideStar, находящейся в ведении министерства юстиции, заявленная миссия организации в 2021 году заключалась в том, чтобы «собирать десятины и оказывать благотворительную помощь бедным и нуждающимся». В 2020 году ассоциация получила более 1 миллиона 600 тысяч шекелей в виде пожертвований из Израиля.

Ранее Курсор сообщал, что полиция Израиля направит делегацию в Польшу для оказания помощи украинским беженцам.

Кроме того, редакция нашего сайт писала, что полиция сообщила, что в Дженине ранен подозреваемый в терроризме.

Еще напомним, что полиция арестовала жителя Восточного Иерусалима, который угрожал совершить теракт.