Грузовик сбил молодого израильтянина возле мошава Ницаней Оз

Прибывшая на место бригада МАДА обнаружила молодого человека без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, медики были вынуждены констатировала смерть пострадавшего.

18 марта грузовик сбил 25-летнего пешехода недалеко от мошава Ницаней Оз. К месту происшествия прибыла бригада медиком МАДА, однако пострадавший уже не подавал признаков жизни.

Медики провели реанимационные процедуры, однако все попытки спасти мужчину ни к чему не привели. Его смерть объявили на месте.

Полиция расследует обстоятельства этого ДТП. Подробности уточняются.

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