Израильтянин выиграл в лотерею 32 миллиона шекелей: как он собирается потратить деньги

18 октября состоялся розыгрыш лотереи, где первым приз выиграли два победителя. Один в лотерее на сумму 16 миллионов шекелей, а другой в двойной лотерее на сумму 32 миллиона шекелей.

Об этом сообщает INN.

Спустя два дня, в четверг, 60-летний счастливчик Двойной лотереи пришел в лотерейный дом, чтобы получить приз. По его словам, он занимается логистикой в одной из крупнейших производственных компаний экономики, счастлив в браке, имеет троих детей и внуков.

В течение последних двух лет он время от времени участвовал в лотерее, а неделю назад у него появилось «сильное и необъяснимое чувство в животе». Он решил приобрести полную форму двойного лото из десяти столов и решил, что если не выиграет, то прекратит покупать лотерейные билеты. В розыгрыше, в который мужчина отправил две формы, ему удалось угадать 4 числа на новой форме, что принесло ему выигрыш в размере 96 шекелей.

«Когда франчайзер сообщил мне, что я выиграл 96 шекелей, это прозвучало для меня как знак свыше. В конце концов, стоимость двух оригинальных форм составляла 96 шекелей. И вопреки моему предыдущему решению прекратить отправку предыдущей формы, я попросил франчайзера продублировать их. Это решение я принял одновременно», – поделился победитель.

Прошло несколько дней. Мужчина выходил из магазина и заметил, что рядом с ним стоит лотерейный киоск, благодаря чему он проверил бланки. После этого он узнал, что выиграл в лотерее 32 миллиона шекелей, и с радостным настроением позвонил своей супруге.

«Она была абсолютно уверена, что я шучу. Впервые в жизни внуков я поклялся, что все было правдой. Только тогда она поняла, что это не шутка. Я не планирую менять свою жизнь. Думаю, я мог бы выйти на пенсию немного раньше, но сейчас для меня важно продолжать работать. Жена, наверное, тоже выйдет на пенсию раньше. Мечтаю пока взять всю большую семью и отправиться в серьезную поездку, от побережья до побережья в США. Я, конечно, планирую помочь моим детям в вопросе жилья, а также моей большой семье, которая была рядом со мной на протяжении многих лет», – добавил 60-летний.

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